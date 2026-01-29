«ПОТОМУ ЧТО ЖАДНЫЕ»

Накануне во время конференции «Назад в будущее» президент фонда «Женщины за жизнь», зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина выдвинула свою теорию. Она признала, что нельзя исключать влияние финансового фактора, но призвала женщин не откладывать рождение детей по этой причине.

«Один батюшка сказал классную вещь: „Не рожают, потому что жадные“. В точку. Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще?», - приводит ее слова telegram-канал «Осторожно, новости».

Предлагая конкретные меры, она высказалась за необходимость принятия на федеральном уровне закона, запрещающего «склонение к аборту». Сейчас аналогичные нормы действуют примерно в 30 регионах России. Но, по словам Москвитиной, это понятие (аборт) даже никак не закреплено, поэтому бороться с ним труднее.

С ней согласился зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Если люди выбирают жить ради себя, ради собственного брюха и удовольствий, меры поддержки от государства не смогут мотивировать их рожать детей, заявил он НСН.

«Меры поддержки государства работают, просто они не являются ключевым фактором для рождения детей. Главный фактор – это ценности, которые есть у людей. Если люди выбирают эгоистичную жизнь, жить ради себя, ради собственного брюха и собственных удовольствий, детей в этой шкале ложных ценностей нет. Конечно, это безумно больно, потому что люди, которые сейчас выбирают такой эгоистичный образ жизни, потом будут очень сильно страдать и переживать, только уже сделать ничего не смогут. Они останутся со своими маленькими собачками, будут с ними сидеть, а детей у них так и не будет», - отметил он.

Он также уверен, что это связано «с пустотой в душе».

«Вопрос не материальный, а вопрос ценностный. Люди рожают детей не потому, что у них много денег, а потому, что у них в голове и в душе правильные ценности есть. А отказываются не из-за денег, а из-за того, что в душе у них пустота», - передает его слова «Газета.Ru».