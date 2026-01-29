В России связали низкую рождаемость с жадностью, эгоизмом и пустотой в душе
Москвитина заявила, что женщины в РФ откладывают рождение детей из-за жадности, а Милонов уверен, что это происходит из-за эгоизма и «пустоты в душе».
В России не удается решить проблему низкой рождаемости, и специалисты и чиновники различных уровней пытаются выявить главные причины демографической проблемы. Но пока анализ причин и факторов выглядит неполноценным, а предлагаемых мер, видимо, не хватает для повышения мотивации семей в этом вопросе.
Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам 2025 года опустился до 1,374 ребенка на одну женщину, следует из данных Росстата на декабрь 2025 года. Годом ранее показатель составлял 1,4. В ведомстве уточняют, что для естественного воспроизводства населения необходим уровень не ниже 2,1. Максимальное значение СКР в России (1,77) было зафиксировано 11 лет назад — в 2015 году.
«ПОТОМУ ЧТО ЖАДНЫЕ»
Накануне во время конференции «Назад в будущее» президент фонда «Женщины за жизнь», зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина выдвинула свою теорию. Она признала, что нельзя исключать влияние финансового фактора, но призвала женщин не откладывать рождение детей по этой причине.
«Один батюшка сказал классную вещь: „Не рожают, потому что жадные“. В точку. Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще?», - приводит ее слова telegram-канал «Осторожно, новости».
Предлагая конкретные меры, она высказалась за необходимость принятия на федеральном уровне закона, запрещающего «склонение к аборту». Сейчас аналогичные нормы действуют примерно в 30 регионах России. Но, по словам Москвитиной, это понятие (аборт) даже никак не закреплено, поэтому бороться с ним труднее.
С ней согласился зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Если люди выбирают жить ради себя, ради собственного брюха и удовольствий, меры поддержки от государства не смогут мотивировать их рожать детей, заявил он НСН.
«Меры поддержки государства работают, просто они не являются ключевым фактором для рождения детей. Главный фактор – это ценности, которые есть у людей. Если люди выбирают эгоистичную жизнь, жить ради себя, ради собственного брюха и собственных удовольствий, детей в этой шкале ложных ценностей нет. Конечно, это безумно больно, потому что люди, которые сейчас выбирают такой эгоистичный образ жизни, потом будут очень сильно страдать и переживать, только уже сделать ничего не смогут. Они останутся со своими маленькими собачками, будут с ними сидеть, а детей у них так и не будет», - отметил он.
Он также уверен, что это связано «с пустотой в душе».
«Вопрос не материальный, а вопрос ценностный. Люди рожают детей не потому, что у них много денег, а потому, что у них в голове и в душе правильные ценности есть. А отказываются не из-за денег, а из-за того, что в душе у них пустота», - передает его слова «Газета.Ru».
При этом Милонов уверен, что подъем рождаемости все равно случится, так как «нормальные» люди не хотят остаться одинокими в старости.
«Но я уверен, что нормальные люди продолжат рожать детей. За снижением будет подъем, потому что нормальный человек стремится иметь детей. Человек, который детей не хочет, списывает это на кого угодно, только не на себя. Такие люди обречены на одинокую, несчастную, тяжелейшую старость. Вопрос даже не в материальных, а духовных и моральных аспектах», - заключил депутат.
ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сделать нормой рождение детей сразу после 18 лет: для этого, по её мнению, нужно изменить менталитет, передает МК. По ее словам, успешным человеком должен считаться тот, у кого большая и крепкая семья. Иметь детей должно быть модно. Специалисты уверены, что менталитет все-таки нужно подкреплять экономическими факторами.
Раньше было принято рожать детей с 18-20 лет, человек к этому биологически предрасположен, теперь девушку нужно подталкивать к этому шагу – льготами на поступление в вуз, увеличением декретного отпуска и погашением ипотеки, рассказал НСН эксперт по демографии Сергей Галиев.
«Менталитет и духовность на первом месте, однако это не поможет, если мы создаем экономическую реальность, в которой этот менталитет уничтожается. Нам необходимо создать условия, которые бы соответствовали тем установкам, которые мы будет транслировать через систему образования, через социальную рекламу. Раньше было принято рожать детей с 18-20 лет, человек к этому биологически предрасположен. С точки зрения биологии норма – рожать детей с 20 до 27 лет. После этого возраста к женщине требуется особое внимание, риски резко возрастают. Рожать после 27 – это риск. Но как вернуться к норме? Надо сделать так, чтобы рождение детей не превращалось в обузу, а становилось карьерным и образовательным рычагом для человека», - объяснил он.
По его словам, влиять на менталитет нужно еще в дошкольном возрасте.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru