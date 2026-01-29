Макрон: Европа должна быть вовлечена в переговоры по Украине
Европа должна стать неотъемлемой частью переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Политик в соцсети X сообщил, что побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ход состоявшихся в Абу-Даби переговоров.
«Мы пришли к соглашению, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые ими вопросы», — указал Макрон.
Лидер Франции также отметил, что его страна «полна решимости усилить давление на Россию».
Ранее Макрон заявил о «дестабилизирующей» роли РФ. На эти высказывания отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая назвала слова французского президента «болезненной фантазией», напоминает РЕН ТВ.
