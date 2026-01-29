СМИ: Задержанной в Австралии россиянке Королевой отказали в освобождении
Гражданке РФ Кире Королевой, которая была арестована в Австралии по делу о шпионаже, отказано в освобождении под залог. Об этом сообщает издание The Brisbane Times, ссылаясь на источник в суде.
Отмечается, что верховный суд страны заслушал поданное юристами россиянки ходатайство об освобождении под залог, однако просьбу отклонили. Следующее судебное заседание запланировано на 31 марта.
В 2024 году в Австралии задержали супругов Игоря и Киру Королевых по обвинению в шпионаже в пользу РФ. У пары было гражданство России и Австралии. Королевы отрицают вину, по их словам, следствие не представило каких-либо существенных доказательств, отмечает РЕН ТВ.
