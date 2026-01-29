Цена нефти Brent поднялась выше $69 впервые с 29 сентября
29 января 202608:54
Стоимость нефти марки Brent впервые с 29 сентября прошлого года превысила $69. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
На торгах 29 января апрельские фьючерсы на сырье подорожали более чем на 1%. В 05:49 мск цена на баррель нефти составляла $69,05, к 07:54 сырье стоило $69,5.
При этом мартовский фьючерс на нефть WTI подорожал до $64,34 за баррель.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал, что военная операция США против Венесуэлы спровоцирует резкий скачок цен на нефть на международном рынке, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таиланде два человека погибли при крушении военного самолета
- Цена нефти Brent поднялась выше $69 впервые с 29 сентября
- В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу
- Депутат Нилов: Выплаты Героям России и СССР превысят 100 тысяч рублей
- Хитрый ход: В США раскрыли гарантии безопасности для Украины
- МИД: У России и НАТО остался экстренный канал коммуникаций
- СМИ: США пересмотрели директивы ядерной безопасности
- ПВО уничтожила над Россией девять беспилотников ВСУ
- Пенсионеры старше 80 лет получат повышенную надбавку к пенсии с 1 февраля
- Учитель физкультуры судится из-за низкой зарплаты после декрета
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru