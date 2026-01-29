Цена нефти Brent поднялась выше $69 впервые с 29 сентября

Стоимость нефти марки Brent впервые с 29 сентября прошлого года превысила $69. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На торгах 29 января апрельские фьючерсы на сырье подорожали более чем на 1%. В 05:49 мск цена на баррель нефти составляла $69,05, к 07:54 сырье стоило $69,5.

При этом мартовский фьючерс на нефть WTI подорожал до $64,34 за баррель.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал, что военная операция США против Венесуэлы спровоцирует резкий скачок цен на нефть на международном рынке, напоминает РЕН ТВ.

