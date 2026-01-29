В Хабаровске при пожаре на ТЭЦ-3 погибли два человека

Возгорание произошло на территории ТЭЦ-3 в Хабаровске. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Специалисты обнаружили на месте дым с крыши одного из корпусов, где предположительно велись кровельные работы. Позднее пожарные выявили загорание деревянной обрешетки кровли на 15 квадратных метрах и тление обшивки на 100 «квадратах».

«По предварительным данным, на кровле проводились работы. Два рабочих подрядной организации погибли, еще один пострадал и доставлен в медицинское учреждение», — указали в МЧС.

В борьбе с огнем задействованы 21 человек и семь единиц техники. Пожар не повлиял на работу ТЭЦ.

