В России сутки выявлено 4852 новых случаев CONID-19
В России за прошедшие сутки выявили 4852 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране зафиксировано 956 749 случаев заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4852 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1147 (23,6%) без клинических проявлений», — говорится в официальном сообщении оперативного штаба.
В стране погибли от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки 73. Общее количество смертей от последствий заболевания - 16 383.
За минувшие сутки вылечены от коронавируса и выписаны из стационаров 3162 россиянина. За время пандемии выздоровели после COVID-19 770 639 человек.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал, когда можно ждать рост заболеваемости коронавирусом в России.
«В России вторая волна, скорее всего, наступит ближе к октябрю-ноябрю. Если в Москве будет больше тысячи заражений в день, то это будет показатель начала второй волны. По России это шесть-семь тысяч случаев в день. Думаю, вторая волна будет, но будет легче, чем первая», - заключил ученый.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru