В России сутки выявлено 4852 новых случаев CONID-19

В стране погибли от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки 73. Общее количество смертей от последствий заболевания - 16 383.

За минувшие сутки вылечены от коронавируса и выписаны из стационаров 3162 россиянина. За время пандемии выздоровели после COVID-19 770 639 человек.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал, когда можно ждать рост заболеваемости коронавирусом в России.

«В России вторая волна, скорее всего, наступит ближе к октябрю-ноябрю. Если в Москве будет больше тысячи заражений в день, то это будет показатель начала второй волны. По России это шесть-семь тысяч случаев в день. Думаю, вторая волна будет, но будет легче, чем первая», - заключил ученый.



