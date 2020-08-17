В Минздраве объяснили необходимость второй российской вакцины от коронавируса
Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов в эфире НСН рассказал, для чего понадобилась еще одна вакцина от коронавируса, которую испытывают в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Ко второму этапу испытаний новой вакцины против коронавируса приступили в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, препарат уже ввели добровольцам, они чувствуют себя хорошо.
По словам Поповой, ученые не зафиксировали никаких реакций у участников тестирования вакцины, «нет даже случаев малейшего покраснения» в месте инъекции.
Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов в эфире НСН рассказал, для чего понадобилась еще одна вакцина от коронавируса.
«Есть разные подходы к разработке вакцин. Они разрабатываются на разных платформах и имеют разную конструкцию. Наличие различных вакцин позволит подобрать более эффективную. Это нормальная практика. Есть разные производители. Есть моновакцины, есть комбинированные. Все они могут применяться для профилактики инфекционных заболеваний. Здесь будет такая же ситуация. Все они создают иммунитет от коронавируса», - сказал медик.
Ранее в России завершились клинические испытания другой вакцины против нового коронавируса, которую разработали в НИЦ имени Гамалеи. Производство этого препарата уже началось.
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