В Минздраве объяснили необходимость второй российской вакцины от коронавируса

Ко второму этапу испытаний новой вакцины против коронавируса приступили в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, препарат уже ввели добровольцам, они чувствуют себя хорошо.

По словам Поповой, ученые не зафиксировали никаких реакций у участников тестирования вакцины, «нет даже случаев малейшего покраснения» в месте инъекции.

Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов в эфире НСН рассказал, для чего понадобилась еще одна вакцина от коронавируса.