В России сточный прирост инфицированных COVID-19 составил 7728 человек

«За последние сутки подтверждено 109 летальных случаев... За весь период по России умерли 8111 человек», — сказано в официальном сообщении.

Вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки 5119 человек, всего за период пандемии — 339 711.

Отмечается, что в столице зарегистрирован самый низкий суточный прирост заболевших за период, начиная с 9 апреля, — 968 человек. За все время пандемии выявлено 213 946 случаев инфицирования COVID-19.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН оценил окончательное снятие ограничений по коронавирусу.

«Ситуация сейчас продолжает нормализоваться. Наибольшую тревогу и прирост представляют Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Но Россия очень разнообразная страна, в ряде регионов уже отменены ограничения. Поэтому одну дату на всю страну назначать нельзя. Февраль это лишь одна из десятков гипотез, которые уже на эту тему высказывались», - пояснил Онищенко.

