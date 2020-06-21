В России сточный прирост инфицированных COVID-19 составил 7728 человек
В России за минувшие сутки выявлено 7728 новых фактов инфицирования COVID -19 в 84 регионах. Всего заболевших 584 680, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
Число умерших от новой коронавирусной инфекции снизилось – 109 смертей. Накануне от коронавируса скончался 161 пациент.
«За последние сутки подтверждено 109 летальных случаев... За весь период по России умерли 8111 человек», — сказано в официальном сообщении.
Вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки 5119 человек, всего за период пандемии — 339 711.
Отмечается, что в столице зарегистрирован самый низкий суточный прирост заболевших за период, начиная с 9 апреля, — 968 человек. За все время пандемии выявлено 213 946 случаев инфицирования COVID-19.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН оценил окончательное снятие ограничений по коронавирусу.
«Ситуация сейчас продолжает нормализоваться. Наибольшую тревогу и прирост представляют Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Но Россия очень разнообразная страна, в ряде регионов уже отменены ограничения. Поэтому одну дату на всю страну назначать нельзя. Февраль это лишь одна из десятков гипотез, которые уже на эту тему высказывались», - пояснил Онищенко.
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585 тыс.+7 728 / сут.
Умерли
8 111+109 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru