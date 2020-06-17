Онищенко рассказал о новых эпидограничениях осенью
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ в эфире НСН оценил окончательное снятие ограничений по коронавирусу озвученное Мурашко.
Глава Минздрава Михаил Мурашко предположил, что ограничения, связанные с коронавирусом, окончательно будут сняты не раньше февраля 2021 года. В эфире Первого канала он отметил условие при котором становится возможным отказаться от ограничений – 50-60% граждан должны обладать антителами к вирусу, что прервет цепь заражения.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с НСН отметил, что в России невозможно говорить о единой дате отмены ограничений из-за разнообразия регионов.
«Ситуация сейчас продолжает нормализоваться. Наибольшую тревогу и прирост представляют Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Но Россия очень разнообразная страна, в ряде регионов уже отменены ограничения. Поэтому одну дату на всю страну назначать нельзя. Февраль это лишь одна из десятков гипотез, которые уже на эту тему высказывались», - пояснил Онищенко.
При этом он отметил, что уже осенью Россию ожидает новая волна ограничений, на этот раз связанная с гриппом.
«Нам придется вводить меры в связи с гриппом, а они аналогичны этому коронавирусу. Каждый сезон подъема заболеваемости циркулирует до 200 разных видов вирусов – парагрипп, бактериальные возбудители, гриппозные возбудители и так далее. С точки зрения профилактики, в сентябре месяце начнем прививать от гриппа. Надеюсь, привьем порядка половины, в прошлом году из 147 млн человек было привито 67 млн. Это будут ограничения в связи с ОРЗ, гриппом, который является более серьезной инфекцией, чем коронавирус», - пояснил предположение собеседник НСН.
Кроме того, Геннадий Онищенко призвал готовиться к новой эпидемии через 8-10 лет.
«Всякая инфекция имеет периодичность. Если считать, не уходя вглубь веков, то за последние 20 лет [эпидемии] были в 2002, 2012 и 2020 годах – периодичность 8-10 лет. Примерно в этом промежутке, может, появится еще один коронавирус, потому что в линейке ожидания примерно 34 коронавируса. Но, я надеюсь, что мы к тому времени научимся справляться», - заключил бывший главный санитарный врач России.
Глава Минздрава также отметил, что уже с сегодняшнего дня, 17 июня, начались первые испытания вакцины от COVID-19 на людях. За разработку и проведение испытаний отвечает НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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