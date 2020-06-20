Путин заявил об отступлении коронавируса от России

О том, что эпидемия CJVID-19 начала отступать, российский президент Владимир Путин заявил во время встречи с медицинскими работниками, которая состоялась в режиме видеоконференции. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент назвал несколько условий успеха в борьбе с пандемией коронавируса и призвал продолжить с ней борьбу.

«Подчеркну, благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается», - сказал Путин.

Президент сравнил работу медиков с COVID-19 c подвигом, достойным истории.