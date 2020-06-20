Путин заявил об отступлении коронавируса от России
О том, что эпидемия CJVID-19 начала отступать, российский президент Владимир Путин заявил во время встречи с медицинскими работниками, которая состоялась в режиме видеоконференции. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент назвал несколько условий успеха в борьбе с пандемией коронавируса и призвал продолжить с ней борьбу.
«Подчеркну, благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается», - сказал Путин.
Президент сравнил работу медиков с COVID-19 c подвигом, достойным истории.
«Подчеркну, жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны. Так же, как и доблестное служение врачей и медсестер в годы Крымской войны, Первой Мировой и Великой Отечественной», - сказал Путин.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН оценил окончательное снятие ограничений по коронавирусу.
«Ситуация сейчас продолжает нормализоваться. Наибольшую тревогу и прирост представляют Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Но Россия очень разнообразная страна, в ряде регионов уже отменены ограничения. Поэтому одну дату на всю страну назначать нельзя. Февраль это лишь одна из десятков гипотез, которые уже на эту тему высказывались», - пояснил Онищенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru