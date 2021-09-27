Минздрав РФ разрешил клинические исследования новой COVID-вакцины «Бетувакс»

Минздрав РФ одобрил начало первой и второй фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Бетувакс-КоВ-2», разработанной компанией «Бетувакс» Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), сообщает «Интерфакс».

Создатели препарата заявили, что «Бетувакс-КоВ-2» является первой в России субъединичной вакциной, которая содержит искусственно созданный фрагмент коронавируса. По их словам, подобные препараты являются наиболее безопасными, так как не содержат живых вирусов или их векторов.

Исследование новой COVID-вакцины пройдет на базе НИИ гриппа им. Смородинцева и ООО «Медицинский центр Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге, а также ООО «Центр профессиональной медицины» в Перми. Участие в нём примут 170 человек, которые получат два одинаковых компонента с интервалом в 28 дней.

Окончание первой и второй фаз запланировано на 31 августа 2022 года.

Ранее Центр имени Гамалеи подал в Минздрав РФ пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М», сообщает Ura.ru.

