«Безграничные фантазии биологов». Вирусолог рассказал об экспериментах в лабораториях

«Это гипотетически возможный механизм, который существует, но не означает, что это происходит каждый раз для любого вируса. И это не распространенный, не основной механизм. Основной механизм эволюционирования вируса — это обмен генетической информацией не в пробирке, а в естественных условиях, когда вирус встречается с похожими на себя другими вирусами — что и произошло с новым коронавирусом. Произошла рекомбинация от летучих мышей и вирус приобрел новые свойства. Плюс влияние определенных экологических факторов, естественной эволюции вирусов, которое от желания человека вообще никак не зависит. Вирус приобрел новые свойства — передаваться от животных к человеку, преодолел межвидовой барьер и стал передаваться от человека к человеку, то есть дважды преодолел этот барьер», — считает Викулов.

Далее произошло распространение возбудителя, что привело к его дальнейшему эволюционированию в странах с высокой заболеваемостью (яркий пример — Индия, где за сутки фиксировалось по 300-400 тысяч случаев), а также в странах с низкой имунной прослойкой.

«Вирус продолжает разгуливать и это тоже основание для его эволюции. А то, что сказала Баранова, не подтверждено никакими исследованиями. Естественное происхождение подтверждено и опубликовано в серьезных изданиях с высокими инпакт-факторами, которым не верить – все равно, что не верить, что Земля круглая. Фантазии в биологии вообще могут быть безграничными. Мы можем все, что угодно говорить, в том числе о неподтвержденных механизмах, факты, которые обывателям непонятны, но могут вводить его в ступор и замешательство. Всему этому пытаются придать конспирологический характер», — предупредил вирусолог.

Между тем, Баранову более беспокоит вопрос не происхождения SARS-CoV-2, а получения вакцины от COVID-19, которая будет эффективно работать против мутаций коронавируса, которая «перегонит» вирус. По ее словам, такой препарат можно было бы получить в лаборатории в результате экспериментов с мутациями вируса. Она предлагает «проэволюционировать» SARS-CoV-2 в пробирке.

Викулов подтвердил, что такие эксперименты проводятся в различных лабораториях мира.

«Такие вирусы создаются для моделирования инфекционного процесса, для отработки действия вакцин, препаратов и так далее. Это происходит в строго лабораторных условиях», — отметил Викулов.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в четверг, 14 октября, не исключил версию утечки коронавируса из лаборатории. По его словам, все гипотезы должны быть исследованы, но это может занять много времени с «учетом ряда препятствующих факторов».

