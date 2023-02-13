В России становится меньше дешевых лекарств

В аптеках продавались 2402 наименования препаратов стоимостью до 50 рублей, что на 41 процент меньше, чем годом ранее. В частности, с прилавков пропали амлокардин, веронакрап и другие лекарства. В ценовой категории от 50 до 100 рублей ассортимент лекарства сократился на семь процентов. Количества препаратов стоимостью выше 100 рублей за год увеличилось на три процента.

В DSM Group предполагают, что лекарства могли перейти в другую ценовую категорию. Инфляция на лекарства составила один процент.

Ранее гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН заявил, что российская фармацевтическая отрасль в значительной степени зависит от импорта, основная проблема заключается в субстанциях для производства лекарств.



