В России становится меньше дешевых лекарств
В прошлом году в российских аптеках почти вдвое сократилось количество очень дешевых лекарств, сообщают «Ведомости» со ссылкой на DSM Group.
В аптеках продавались 2402 наименования препаратов стоимостью до 50 рублей, что на 41 процент меньше, чем годом ранее. В частности, с прилавков пропали амлокардин, веронакрап и другие лекарства. В ценовой категории от 50 до 100 рублей ассортимент лекарства сократился на семь процентов. Количества препаратов стоимостью выше 100 рублей за год увеличилось на три процента.
В DSM Group предполагают, что лекарства могли перейти в другую ценовую категорию. Инфляция на лекарства составила один процент.
Ранее гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН заявил, что российская фармацевтическая отрасль в значительной степени зависит от импорта, основная проблема заключается в субстанциях для производства лекарств.
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