В России стало проще улучшать жилищные условия за счет маткапитала

Нововведения касаются использования маткапитала для компенсации затрат при строительстве или реконструкции дома. Уменьшается количество подтверждающих документов. Теперь достаточно выписки из Росреестра о праве собственности на земельный участок и построенный дом. Сведения из акта строительных работ в Пенсионный фонд России предоставлять не нужно.

Также в правительстве напомнили, что с апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. После рождения ребенка документ поступает в личный кабинет матери на портале госуслуг.

Напомним, с 2021 года материнский капитал на первого ребенка составляет 483 882 рублей, на второго — 639 432 рублей. Родители могут за счет этих средств купить или построить жилье, оплатить обучение или отложить в накопительную часть пенсии матери. Также за счет маткапитала можно приобретать товары и услуги для детей-инвалидов.

По мнению экономиста Василия Колташова, российская экономика будет расти за счет материнского капитала. Об этом он заявил в эфире НСН.

«Очевидно, что в дальнейшем российская экономика будет расти во многом на основе того, что у нас будет действовать система материнского капитала, и будет она развиваться в связке с льготной ипотекой. Это позволит людям больше покупать жилья, а застройщикам больше его строить, что обеспечит устойчивость экономического роста», – прокомментировал в интервью НСН Василий Колташов.

