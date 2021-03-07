В России стало проще улучшать жилищные условия за счет маткапитала
Кабмин России упростил правила использования маткапитала для улучшения жилищных условий. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Нововведения касаются использования маткапитала для компенсации затрат при строительстве или реконструкции дома. Уменьшается количество подтверждающих документов. Теперь достаточно выписки из Росреестра о праве собственности на земельный участок и построенный дом. Сведения из акта строительных работ в Пенсионный фонд России предоставлять не нужно.
Также в правительстве напомнили, что с апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. После рождения ребенка документ поступает в личный кабинет матери на портале госуслуг.
Напомним, с 2021 года материнский капитал на первого ребенка составляет 483 882 рублей, на второго — 639 432 рублей. Родители могут за счет этих средств купить или построить жилье, оплатить обучение или отложить в накопительную часть пенсии матери. Также за счет маткапитала можно приобретать товары и услуги для детей-инвалидов.
По мнению экономиста Василия Колташова, российская экономика будет расти за счет материнского капитала. Об этом он заявил в эфире НСН.
«Очевидно, что в дальнейшем российская экономика будет расти во многом на основе того, что у нас будет действовать система материнского капитала, и будет она развиваться в связке с льготной ипотекой. Это позволит людям больше покупать жилья, а застройщикам больше его строить, что обеспечит устойчивость экономического роста», – прокомментировал в интервью НСН Василий Колташов.
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