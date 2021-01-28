«Не кризис, а катастрофа!» Демограф предрёк сокращение населения России вдвое
Эксперт Юрий Крупнов в эфире НСН призвал создать чрезвычайную комиссию по демографии: предпринятых властями усилий недостаточно, чтобы остановить вымирание России, уверен он.
Население России за 2020 год сократилось на 510,5 тысячи человек, следует из новых данных Росстата. На 1 января 2021 года оно составляло 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, в то время как на 1 января 2020 года было 146 миллионов 748 тысяч 643 человека. Последний раз столь существенное сокращение населения в России фиксировалось в 2005 году, когда население снизилось со 143,8 млн человек до 143,2 млн человек на начало 2006 года.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН назвал сокращение населения России катастрофическим.
«Это не кризис. Это катастрофа! Это абсолютно ожидаемое явление. Мы имеем открытое вымирание страны, которое идет с 1992 года. Эта ситуация будет дальше усугубляться, если не предпринять радикальных, революционных мер. Прежде всего, это ставка на многодетную семью. В основе нашей демографической катастрофы лежит полная катастрофа с рождаемостью. У нас коэффициент рождаемости на одну женщину – 1,5 ребенка, а для того, чтобы просто воспроизводить население, нужно 2,5 ребенка. А с точки зрения установок нашей молодежи эти 1,5 ребенка еще будут снижаться в ближайшие годы. И к концу столетия останется половина населения. Исправить ситуацию может только многодетная семья. Демографическую проблему нужно поставить в центр всех усилий государства. Нам нужна чрезвычайная комиссия по демографии, потому что это главная проблема страны. И пока для нее нет адекватных решений», - признал Крупнов.
По его словам, материнский капитал в нынешнем виде не способен исправить ситуацию.
«Материнский капитал очень важен, его нужно оставлять. Но он, по сути, не влияет на то, что происходит. Он притормаживает падение рождаемости, но переломить этот процесс он не в состоянии», - посетовал эксперт.
В 2019 и 2018 годах население сокращалось примерно на 100 тыс. человек. До 2018 года население в России сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло, достигнув максимума в 146,9 млн человек на начало 2019 года.
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