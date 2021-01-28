«Не кризис, а катастрофа!» Демограф предрёк сокращение населения России вдвое

«Это не кризис. Это катастрофа! Это абсолютно ожидаемое явление. Мы имеем открытое вымирание страны, которое идет с 1992 года. Эта ситуация будет дальше усугубляться, если не предпринять радикальных, революционных мер. Прежде всего, это ставка на многодетную семью. В основе нашей демографической катастрофы лежит полная катастрофа с рождаемостью. У нас коэффициент рождаемости на одну женщину – 1,5 ребенка, а для того, чтобы просто воспроизводить население, нужно 2,5 ребенка. А с точки зрения установок нашей молодежи эти 1,5 ребенка еще будут снижаться в ближайшие годы. И к концу столетия останется половина населения. Исправить ситуацию может только многодетная семья. Демографическую проблему нужно поставить в центр всех усилий государства. Нам нужна чрезвычайная комиссия по демографии, потому что это главная проблема страны. И пока для нее нет адекватных решений», - признал Крупнов.

По его словам, материнский капитал в нынешнем виде не способен исправить ситуацию.

«Материнский капитал очень важен, его нужно оставлять. Но он, по сути, не влияет на то, что происходит. Он притормаживает падение рождаемости, но переломить этот процесс он не в состоянии», - посетовал эксперт.

В 2019 и 2018 годах население сокращалось примерно на 100 тыс. человек. До 2018 года население в России сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло, достигнув максимума в 146,9 млн человек на начало 2019 года.

