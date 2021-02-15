Колташов: экономика будет расти за счет материнского капитала
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Условия получения материнского капитала хотят расширить
В Госдуму внесли законопроект, подразумевающий выплату материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей в тех регионах, которые столкнулись с низкой рождаемостью.
Василий Колташов: «Очевидно, что в дальнейшем российская экономика будет расти во многом на основе того, что у нас будет действовать система материнского капитала, и будет она развиваться в связке с льготной ипотекой. Это позволит людям больше покупать жилья, а застройщикам больше его строить, что обеспечит устойчивость экономического роста», – прокомментировал в интервью НСН Василий Колташов.
В России стабилизируется рынок труда
В Минтруде сообщили о постепенной стабилизации рынка труда в России. Число официально зарегистрированных безработных в настоящее время составляет менее 2,5 миллионов, сообщают в ведомстве.
Василий Колташов: «Это говорит о том, что российская экономика постепенно приобретает более устойчивый рост, или же оживление экономики становится более устойчивым. К тому же на российскую экономику начинают работать как внутренние факторы, такие как льготная ипотека, спрос на недвижимость, который наблюдался в 2020 году, так и внешние в виде инфляции долларовых активов, повышения мировых цен на нефть, на продовольствия, на металлы и многие другие товары. Это будет и дальше работать на активизацию российской экономики, на то, чтобы мы закончили период 12-летнего экономического кризиса. Естественно, будет и неплохая ситуация на рынке труда, и уже сейчас она потихоньку улучшается», – отметил он в эфире НСН.
В российских школах предложили ввести должность IT-директора
Российским властям предложили ввести в школах и вузах должность IT-директора, который отвечал бы за цифровизацию учебного процесса. С такой инициативой выступили в АНО «Институт прогрессивного образования».
Василий Колташов: «Подождем еще немного, и нам предложат ввести креативных директоров, директоров творческого развития каких-нибудь еще составляющих и так далее. Между тем, российский интернет и в целом российская IT-сфера фактически заняты продукцией Microsoft. Microsoft господствует на российском рынке, и никто из официальных структур пока не предложил убрать ее, чтобы монополии не было. На это стоило бы обратить внимание Федеральной антимонопольной службе. В это же время российские IT-компании находятся «на обочине». И IT-директора не помогут им осваивать те сферы, которые сейчас отданы американским компаниям», – сказал в беседе с НСН Василий Колташов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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