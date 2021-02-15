Колташов: экономика будет расти за счет материнского капитала

Василий Колташов: «Это говорит о том, что российская экономика постепенно приобретает более устойчивый рост, или же оживление экономики становится более устойчивым. К тому же на российскую экономику начинают работать как внутренние факторы, такие как льготная ипотека, спрос на недвижимость, который наблюдался в 2020 году, так и внешние в виде инфляции долларовых активов, повышения мировых цен на нефть, на продовольствия, на металлы и многие другие товары. Это будет и дальше работать на активизацию российской экономики, на то, чтобы мы закончили период 12-летнего экономического кризиса. Естественно, будет и неплохая ситуация на рынке труда, и уже сейчас она потихоньку улучшается», – отметил он в эфире НСН.

