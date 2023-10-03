В России спрогнозировали снижение рождаемости в 2023–2026 годах
Согласно прогнозу Социального фонда России (СФР), абсолютное число родившихся в 2024 году снизится на 5,8%, в 2026-м темп снижения рождаемости замедлится до 0,9%. Власти прогнозируют, что в 2023 году в России появится на свет 1,245 млн человек, что станет минимальной величиной с 1999 года, когда родились 1,215 млн, передает РБК.
Абсолютное число родившихся по прогнозу СФР составит в 2024 году — 1,172 млн человек (минимум с начала 1990-х), в 2025 году — 1,153 млн, в 2026 году — 1,143 млн.
Как отмечает издание, рекордное число новорожденных за все время постсоветской истории России было отмечено в 2014 году (1,943 млн), после чего показатель ежегодно снижался.
Минфин сможет ежегодно экономить 70-80 млрд рублей на выплате маткапитала, поскольку в ближайшие 5-7 лет Россию ждет катастрофическое снижение рождаемости, заявил ранее НСН демограф Юрий Крупнов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru