В России спрогнозировали снижение рождаемости в 2023–2026 годах

Согласно прогнозу Социального фонда России (СФР), абсолютное число родившихся в 2024 году снизится на 5,8%, в 2026-м темп снижения рождаемости замедлится до 0,9%. Власти прогнозируют, что в 2023 году в России появится на свет 1,245 млн человек, что станет минимальной величиной с 1999 года, когда родились 1,215 млн, передает РБК.

Абсолютное число родившихся по прогнозу СФР составит в 2024 году — 1,172 млн человек (минимум с начала 1990-х), в 2025 году — 1,153 млн, в 2026 году — 1,143 млн.