«Золотое время» Минфина: Демограф предрек катастрофическое снижение рождаемости

Ранее Минфин предложил сократить оценку будущего федерального трансферта, необходимого Социальному фонду на выплату материнского капитала. Как сообщило издание РБК, в 2024–2026 годах совокупное снижение трансферта на эти цели может составить 356 млрд рублей (17%). Крупнов назвал нынешнюю ситуацию «золотым временем» для Минфина.

«С момента обвального падения рождаемости в России (2016 год) Минфин может честно и искренне сокращать прогнозные показатели, поскольку количество рожденных детей ежегодно падает. Есть официальный прогноз Росстата до 2035 года. Даже по так называемому среднему прогнозу ожидается падение рождаемости на несколько десятков тысяч человек ежегодно в течение последующих 5-7 лет. Скорее всего, эта цифра будет даже превышать сто тысяч человек ежегодно. Если учесть, что средняя стоимость маткапитала — 700 тысяч рублей, будет ежегодно экономиться 70-80 млрд рублей», — сказал Крупнов.

Собеседник НСН также посетовал на отсутствие в стране простого демографического воспроизводства с 1964 года.

«Сейчас в среднем на одну российскую семью приходится 1,5 ребенка. Для достижения простого воспроизводства нужно 2,15 ребенка на семью, а в нашей деформированной демографии — все 2,5. Иначе мы неизбежно и неумолимо продолжим вымирать. К тому же, за два месяца 2023 года количество разводов превысило количество браков: 99000 против 91000. Семья и демография в России разрушены», — подытожил он.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в тяжелом положении с точки зрения демографии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

