«Потенциал исчерпан»: Эксперт заявил, что Россия не поднимет демографию с помощью мигрантов

«Если говорить про мигрантов для демографии… Во-первых, столько мигрантов взять негде, если мы не рассматриваем Бангладеш и Пакистан, а говорим про республики бывшего СССР. И там за 30 лет выросли поколения с другими ценностями. Там столько людей нет и не будет! По моему мнению, миграционный потенциал практически исчерпан в странах исхода. Если создать сейчас какие-то суперкомфортные условия в России, даже не знаю какие, - ну, 1-1,5 миллиона приедет, не больше. Там все, кто хотел, сюда уже уехали», - сказал Коженов.

Ранее демографы НИУ ВШЭ подсчитали необходимое России число мигрантов. Отмечалось, что стране для сохранения численности населения стоит привлекать в год от 390 тысяч до 1,1 миллиона мигрантов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале «Новая экономическая ассоциация».

