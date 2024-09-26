«Средств нет»: Срок службы лифтов продлят на пять лет вопреки «опасностям»
Петр Харламов заявил НСН, что срок службы лифтов вынужденно «продлят» до 2030 года, так как нет средств на их замену.
В России около 75 тысяч лифтов уже отработали свой срок службы в 25 лет, но на их замену нет средств, а отключить их не представляется возможным, заявил гендиректор Ассоциации «Российское лифтовое объединение», исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов в беседе с НСН.
Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки порядка 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах с февраля 2025 года, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она отметила, что лифты не станут новее, но возможно, что по итогам проверки можно будет остановить не все. Харламов объяснил, что на замену лифтов не хватает средств, но отправлять пенсионеров ходить по лестницам - не выход.
«Проблема с отработавшими лифтами есть, так как их очень большое количество. Порядка 75 тысяч лифтов уже отработали свой срок службы в 25 лет. Конечно, они представляют опасность для пользователей лифтов. Мы лифтом пользуемся чаще, чем метро и автобусом. Поэтому эти лифты нужно обновлять, заменить до февраля 2025 года. Средств на это нет, не хватает. С другой стороны, мы надеемся, что лифты не остановят, как могут пенсионеры подниматься по лестнице? Но откладывать эту проблему больше нельзя. Пять лет назад мы эту проблему уже перенесли, а потом случилась пандемия и санкции, лифты так и не заменили», - рассказал он.
Харламов уверен, что срок службы лифтов «продлят» до 2030 года, если правительство не будет финансировать программу замены, других вариантов сегодня нет.
«Вероятнее всего, срок технического регламента будет перенесен до 2030 года. Национальный лифтовый союз постоянно обращается в правительство, чтобы правительство софинансировало программу замены лифтов. Это можно сделать в рамках капитального ремонта. Ежегодно еще десять тысяч лифтов выходят из строя. Через два-три года ежегодно будут заканчивать свой срок службы двадцать тысяч лифтов. Мы рекомендуем особое внимание обратить на Самарскую область, потому что у них около девяти тысяч лифтов в эксплуатации, а почти пять тысяч из них требуется заменить», - добавил собеседник НСН.
В России устанавливают лифты только отечественных производителей, исключения делают для белорусских компаний, заявил ранее первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров «Радиоточке НСН».
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