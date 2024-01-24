«Накопили на половину»: В России предложили менять лифты в рассрочку

«Скорее всего, правительство в лице Минпромторга будет срок переносить на 3-5 лет. На 45 тысяч неучтенных лифтов из 81 тысячи подлежащих замене денег пока не накопили. В таком случае можно лифты менять в рассрочку, что мы и предлагаем. Надеемся, что такие программы будут осуществлены. Люди уже накопили на половину одного лифта. Если 50% собрано, можно уже начинать работу. Программа накоплений в целом же на капитальный ремонт распространяется – там и крыши, и фасады, и подвалы, инженерное оборудование. Но лифтам отводится приоритет», - рассказал он.

Харламов отметил, что сегодня государство не планирует выделять дополнительные средства на замену лифтов.

«Еще два-три года назад нужно было дополнительное финансирование от государства. Тогда мы обращались, в 2019 году выделили пробные 1,5 миллиона рублей. А дальше пандемия, сейчас сложная экономическая ситуация, у государства не получается принять участие в софинансировании», - добавил он.

При этом в сфере производства лифтов проблем в России нет, подчеркнул собеседник НСН.

«Что касается производства лифтов, у нас мощностей очень даже хватает. Мы готовы и на экспорт работать. Российские производители работают не в полную силу. Нам еще помогает наш белорусский партнер. Полностью удовлетворить спрос нашего рынка мы можем. Мы уже начали делать для высотных домов скоростные лифты после ухода иностранных компаний», - резюмировал он.

Согласно данным Росстата, в январе—ноябре прошлого года в стране произвели 24,9 тысячи лифтов (на 24,5% больше, чем за аналогичный период в 2022 году). Однако для выполнения требований регламента по замене лифтов следует удвоить количество оборудования, введенного в эксплуатацию, учитывая потребности новостроек, передает «Радиоточка НСН».

