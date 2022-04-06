В России создадут службу помощи для людей с постковидным синдромом

Кроме того, Минздрав, Минтруд и Минпросвещения подготовят и представят свои предложения по организации системы профилактики эмоционального выгорания у медиков и программы психолого-психотерапевтической поддержки медицинских работников.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что у каждого третьего перенесшего коронавирус пациента страдает головной мозг.

