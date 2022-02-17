Эксперт Роспотребнадзора: У трети переболевших COVID-19 повреждён мозг

«Чаще всего это слабость, бессонница, раздражительность и так далее», - отметил учёный.

Он также сообщил, что согласно последним исследованиям только постковидный синдром длится в течение целого года, но чаще всего инфекция провоцирует обострение уже имеющихся хронических заболеваний.

Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что омикрон-штамм коронавируса наносит более весомый ущерб совокупному здоровью, чем предыдущий вариант «дельта».

