Эксперт Роспотребнадзора: У трети переболевших COVID-19 повреждён мозг

Переболевшие коронавирусом зачастую вынуждены после выздоровления обращаться к врачам из-за последствий инфекции. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, у каждого третьего перенесшего коронавирус пациента страдает головной мозг.

Специалист подчеркнул, COVID-19 может привести к 16 неврологическим и психическим последствиям.

В России за 24 часа госпитализировали 18 090 человек с COVID-19

«Чаще всего это слабость, бессонница, раздражительность и так далее», - отметил учёный.

Он также сообщил, что согласно последним исследованиям только постковидный синдром длится в течение целого года, но чаще всего инфекция провоцирует обострение уже имеющихся хронических заболеваний.

Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что омикрон-штамм коронавируса наносит более весомый ущерб совокупному здоровью, чем предыдущий вариант «дельта».

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ФОТО: РИА Новости
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