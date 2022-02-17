Эксперт Роспотребнадзора: У трети переболевших COVID-19 повреждён мозг
Переболевшие коронавирусом зачастую вынуждены после выздоровления обращаться к врачам из-за последствий инфекции. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По его словам, у каждого третьего перенесшего коронавирус пациента страдает головной мозг.
Специалист подчеркнул, COVID-19 может привести к 16 неврологическим и психическим последствиям.
«Чаще всего это слабость, бессонница, раздражительность и так далее», - отметил учёный.
Он также сообщил, что согласно последним исследованиям только постковидный синдром длится в течение целого года, но чаще всего инфекция провоцирует обострение уже имеющихся хронических заболеваний.
Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что омикрон-штамм коронавируса наносит более весомый ущерб совокупному здоровью, чем предыдущий вариант «дельта».
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