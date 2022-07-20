Роспотребнадзор: Опасность «кентавра» определят в ближайшие недели

Насколько «кентавр» отличается от «омикрона» и других подвидов штамма COVID-19, станет известно в ближайшие недели. Об этом сообщили в среду в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Новый подвид впервые был зарегистрирован в Индии. Затем он быстро распространился по всему миру. Его обнаружили и у пяти заболевших в Москве.

Впервые о новой мутации омикрон-штамма сообщил вирусолог Уильям Хазелтайн. Он выпустил статью в Forbes с названием «Кентавр» — темная лошадка COVID-пандемии».