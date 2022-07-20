Роспотребнадзор: Опасность «кентавра» определят в ближайшие недели
Насколько «кентавр» отличается от «омикрона» и других подвидов штамма COVID-19, станет известно в ближайшие недели. Об этом сообщили в среду в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Новый подвид впервые был зарегистрирован в Индии. Затем он быстро распространился по всему миру. Его обнаружили и у пяти заболевших в Москве.
Впервые о новой мутации омикрон-штамма сообщил вирусолог Уильям Хазелтайн. Он выпустил статью в Forbes с названием «Кентавр» — темная лошадка COVID-пандемии».
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что появление в России подвида коронавируса «Кентавр» не приведет к серьезным вспышкам заболеваемости до середины сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru