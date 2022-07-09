В России снимут коронавирусные ограничения на пересечение границы с 15 июля

Также отменяется требование для граждан Беларуси предоставлять результаты ПЦР-тестирования на COVID-19, когда они прилетают в Россию, как требовал Роспотребнадзор.

«Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются», - отмечают в оперштабе.

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусом в России ещё может подскочить. Он отметил, что COVID-19 «уже не тот», а летальность и заболеваемость в настоящее время невысокие.

