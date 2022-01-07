В России сельские медики получили разрешение продавать лекарства
Министерство здравоохранения заявило, что в России сельсим медикам разрешили продавать лекарства, ранее такое право было только у фармацевтов, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что с 1 января вступил в силу соответствующий закон, позволяющий «решить проблему лекарственного обеспечения граждан, проживающих в сельских населенных пунктах», где нет без аптек.
Документ разрешает продавать и отпускать льготные лекарства медработникам в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и центрах общей врачебной практики, расположенных на селе. Благодаря этому сельским жителям теперь не придется ездить за лекарствами в соседние населённые пункты или районные центры.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России пока нет идеального лекарства, которое позволяет спасать жизнь на любом этапе COVID-19.
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