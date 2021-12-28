Мурашко заявил об отсутствии в России идеального лекарства от COVID-19

По его словам, имеющиеся в настоящее время лекарства против COVID-19 предназначены для применения на ранней стадии, то есть в первые три дня болезни, однако идеального препарата пока не создано.

«По-прежнему мы пока не имеем идеального лекарства, которое позволяет спасать жизнь на любом этапе заболевания», - подчеркнул Мурашко.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал предназначенный для лечения коронавируса отечественный препарат «Мир-19», который избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая организм человека, сообщает RT.

