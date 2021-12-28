Мурашко заявил об отсутствии в России идеального лекарства от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что появление новых препаратов от коронавируса не может быть причиной для отказа от вакцинации.

Мурашко: В мире есть все необходимое для победы над COVID-19

По его словам, имеющиеся в настоящее время лекарства против COVID-19 предназначены для применения на ранней стадии, то есть в первые три дня болезни, однако идеального препарата пока не создано.

«По-прежнему мы пока не имеем идеального лекарства, которое позволяет спасать жизнь на любом этапе заболевания», - подчеркнул Мурашко.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал предназначенный для лечения коронавируса отечественный препарат «Мир-19», который избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая организм человека, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияЛекарстваЛечениеКоронавирусМинздрав
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