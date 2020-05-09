В России сделано более 5 млн тестов на COVID-19

В России проведено более 5,2 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Удаленная работа и маски будут на всех этапах выхода из самоизоляции

Отмечается, что за минувшие сутки в стране было сделано 234 тыс. тестов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне назвала условия для отмены ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. По ее словам, часть ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, будут действовать в России до появления вакцины против вируса или до окончания пандемии.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Коронавирус
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