В России сделано более 5 млн тестов на COVID-19

Отмечается, что за минувшие сутки в стране было сделано 234 тыс. тестов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне назвала условия для отмены ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. По ее словам, часть ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, будут действовать в России до появления вакцины против вируса или до окончания пандемии.