В России сделано более 5 млн тестов на COVID-19
В России проведено более 5,2 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что за минувшие сутки в стране было сделано 234 тыс. тестов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне назвала условия для отмены ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. По ее словам, часть ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, будут действовать в России до появления вакцины против вируса или до окончания пандемии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru