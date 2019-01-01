В России с 5 мая мессенджеры начали идентифицировать пользователей по номеру телефона

Таким образом, владелец мессенджера будет запрашивать телефонный номер не у абонента через смс, а у оператора связи, который каждому телефонному номеру присваивает идентификационный. Также операторы связи обязаны будут предоставлять информацию обо всех приложениях, которые установил абонент.

Ранее разработчик закона о надежном рунете и интернет-эксперт поспорили в эфире НСН о свободе России в виртуальном мире.

