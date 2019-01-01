Общество

В России с 5 мая мессенджеры начали идентифицировать пользователей по номеру телефона

5 мая10:03

В России с 5 мая вступило в силу постановление российского кабмина, по которому владельцы мессенджеров обязаны верифицировать пользователей по номеру телефона, сообщает RT.

Информацию о регистрации абонента в приложении в соответствии с телефонным номером абонента владельцы мессенджера могут запросить у мобильного оператора, который обязан предоставить ее в течение 20 минут. В противном случае регистрация не будет подтверждена.

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Таким образом, владелец мессенджера будет запрашивать телефонный номер не у абонента через смс, а у оператора связи, который каждому телефонному номеру присваивает идентификационный. Также операторы связи обязаны будут предоставлять информацию обо всех приложениях, которые установил абонент.

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Фото: РИА Новости
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