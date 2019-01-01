Новая реальность: надежный рунет

Президент России Владимир Путин подписал закон о надежном рунете. Документ должен обеспечить бесперебойную работу российского сегмента интернета в случае отключения от Глобальной сети.

В соответствии с законом, Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования», даже при условии возникновения угрозы устойчивой работе интернета. Определять виды угроз и меры по их устранению, а также утверждать порядок управления предстоит правительству России.

Интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров заверил НСН — всё, что рассказывают об отключении страны от глобальной сети, не имеет никакого отношения к реальности.

«Всё это бред сивой кобылы, который даже странно комментировать. Никто ничего не заблокирует. Любые высказывания на тему блокировки интернета, построения суверенного Рунета, того, что кто-то России угрожает — это в 105% случаев бред сумасшедшего. И относиться к нему нужно так же. И, к сожалению, пока эти люди занимают свои посты, мы и дальше будем слышать этот бред. Никакого отношения к реальности это не имеет», — заявил Меркуров.