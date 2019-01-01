Новая реальность: надежный рунет
Разработчик закона о надежном рунете и интернет-эксперт поспорили о свободе России в виртуальном мире.
Президент России Владимир Путин подписал закон о надежном рунете. Документ должен обеспечить бесперебойную работу российского сегмента интернета в случае отключения от Глобальной сети.
В соответствии с законом, Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования», даже при условии возникновения угрозы устойчивой работе интернета. Определять виды угроз и меры по их устранению, а также утверждать порядок управления предстоит правительству России.
Интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров заверил НСН — всё, что рассказывают об отключении страны от глобальной сети, не имеет никакого отношения к реальности.
«Всё это бред сивой кобылы, который даже странно комментировать. Никто ничего не заблокирует. Любые высказывания на тему блокировки интернета, построения суверенного Рунета, того, что кто-то России угрожает — это в 105% случаев бред сумасшедшего. И относиться к нему нужно так же. И, к сожалению, пока эти люди занимают свои посты, мы и дальше будем слышать этот бред. Никакого отношения к реальности это не имеет», — заявил Меркуров.
Автор законопроекта, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в эфире НСН рассказал, что удовлетворен поддержкой коллег-депутатов, принявших закон о надежном рунете.
«Мы говорим о том, чтобы обеспечить безопасную работу российского сегмента интернета. Предлагаю всем, кто критикует, открыть законопроект и прочитать. Потому что я ни у одного из выступающих критиканов, как в Государственной думе, так и в средствах массовой информации, и среди ряда политиков я зерен, которые готовы к посеву, не увидел. Беллетристика, граничащая порой с безграмотностью. Я думаю, у нашего государства хватит сил, чтобы в случае каких-то агрессивных действий со стороны наших недружественных партнеров, наши граждане не заметили сбои, которые могут быть в интернете», - сказал он.
Напомним, речь о том, что в России может появиться собственный бесперебойный интернет, зашла ещё в 2016 году, когда в стране вступила в силу новая Доктрина информационной безопасности.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с НСН заявил о необходимости повысить уровень техподдержки для перехода рунета в случае необходимости в самостоятельный режим.
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