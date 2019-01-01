Клименко предрек смерть Telegram
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью НСН рассказал о реакции Telegram-сообщества на деанонимизацию авторов каналов.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с НСН сравнил Telegram-каналы с сайтом Компромат.Ru. утратившим свою популярность.
«Telegram-каналы подбрасывали в нашу скучную действительность разного рода информацию, на которую потом все ссылались. Весьма большой пласт СМИ, официально зарегистрированных, имеющих лицензию, охотно цитировали такие данные. Эта схема была в свое время отработана с Компроматом.Ru. Но, достигнув определенной крупности, компроматные истории начинают доставлять серьезные проблемы. Поэтому авторы каналов, так или иначе, деанонимизируются, пока не возникнет какая-то новая анонимная тема», - заявил Клименко.
По его мнению, раскрывать имена авторов или владельцев каналов захотят не все. Такая ситуация связана с противоправными действиями Telegram`еров, которые возможно было совершать на условиях анонимности.
«Не думаю, что деанонимизация станет трендом, потому что есть Telegram-каналы, которые откровенно распространяли ложную информацию, активно участвовали в выборах. То есть, самое нехорошее, что могло распространяться в среде, где есть анонимность, мы могли видеть в Telegram-каналах», - отметил эксперт.
Экс-советник президента РФ по развитию интернета считает, что уже можно увидеть закат истории Telegram в России из-за, с одной стороны, внимания к нему власти, с другой – падения доходов авторов каналов.
«Государство так или иначе придет к выводу о том, что все это надо деанонимизировать. У людей не думаю, что доходы от Telegram-каналов какие-то великие, поэтому все это рано или поздно закончится», - заявил Герман Клименко.
Ранее ввтор законопроекта, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой и интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров поспорили в эфире НСН о свободе России в виртуальном мире.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене