Клименко предрек смерть Telegram

По его мнению, раскрывать имена авторов или владельцев каналов захотят не все. Такая ситуация связана с противоправными действиями Telegram`еров, которые возможно было совершать на условиях анонимности.

«Не думаю, что деанонимизация станет трендом, потому что есть Telegram-каналы, которые откровенно распространяли ложную информацию, активно участвовали в выборах. То есть, самое нехорошее, что могло распространяться в среде, где есть анонимность, мы могли видеть в Telegram-каналах», - отметил эксперт.

Экс-советник президента РФ по развитию интернета считает, что уже можно увидеть закат истории Telegram в России из-за, с одной стороны, внимания к нему власти, с другой – падения доходов авторов каналов.

«Государство так или иначе придет к выводу о том, что все это надо деанонимизировать. У людей не думаю, что доходы от Telegram-каналов какие-то великие, поэтому все это рано или поздно закончится», - заявил Герман Клименко.

Ранее ввтор законопроекта, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой и интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров поспорили в эфире НСН о свободе России в виртуальном мире.

