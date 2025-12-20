В России с 2026 года появятся новые профессии и должности
С начала 2026 года в силу вступят изменения, касающиеся наименований профессий и должностей. Они закреплены в новом общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, утверждённом приказом Росстандарта.
Предыдущий классификатор был принят ещё в 1994 году, а в последний раз его корректировали в 2012‑м. Разработка актуальной версии документа велась по поручению президента России Владимира Путина, данному в 2023 году.
Как сообщает ТАСС, обновлённый перечень пополнился целым рядом профессий, ранее в нём отсутствовавших. Среди них — коуч, спа‑менеджер, копирайтер, SMM‑менеджер, специалист по искусственному интеллекту, инженер по 3D‑печати, ландшафтный дизайнер, лейаут‑артист, специалист по корпоративной социальной политике и другие. Большинство новых специальностей относится к таким сферам, как информационные технологии, финансы, создание контента, экология и ряду иных направлений.
В итоге новый классификатор включает 5 597 профессий рабочих (в алфавитном порядке — от авербандщика до юстировщика оптических приборов) и 4 338 должностей служащих (от агента до юриста).
Ранее россиянам назвали профессии, в которых не бывает выгорания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
