С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ

Напомним, ежегодное повышение тарифов в России происходит для сдерживания роста инфляции. В 2020 году и последующих индексация тарифов ЖКХ запланирована один раз в год с 1 июля.

Ранее глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор отметил в интервью НСН, что ЖКХ сегодня переживает коллапс из-за ранее принятых противовирусных мер и отказаться от индексации тарифов нельзя.

«Это требование совершенно оправдано, введение моратория было ошибкой. Потому что оплата должна производиться, а если человек не платит, то нужно наказывать. А сейчас так получилось, что в сфере ЖКХ, где работают 2,5 млн человек, наступил определённый коллапс. Ситуация очень осложнилась, потому что начались задержки зарплат и стало невозможно выполнять ряд функций», - сказал Игорь Шпектор.

