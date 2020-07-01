С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ
С 1 июля в России произойдет индексация тарифов ЖКХ. В среднем по стране ее рост составит порядка 4 %, отмечает ТАСС.
Повышение оплаты произойдет на водоснабжение и водоотведение, электро-, газо- и теплоснабжение. Для каждого региона, в соответствии с постановлением правительства РФ, устанавливается верхняя граница роста коммунальных платежей. Так, самый большой рост тарифов произойдет в Чечне (6,5%), Кабардино-Балкарской Республике (5,4%), Республике Дагестан (5,2%), Ингушетии (5,1%), Москве (5%). Меньше всего тарифы поднимутся в Ненецком автономном округе - на 2,4%.
Напомним, ежегодное повышение тарифов в России происходит для сдерживания роста инфляции. В 2020 году и последующих индексация тарифов ЖКХ запланирована один раз в год с 1 июля.
Ранее глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор отметил в интервью НСН, что ЖКХ сегодня переживает коллапс из-за ранее принятых противовирусных мер и отказаться от индексации тарифов нельзя.
«Это требование совершенно оправдано, введение моратория было ошибкой. Потому что оплата должна производиться, а если человек не платит, то нужно наказывать. А сейчас так получилось, что в сфере ЖКХ, где работают 2,5 млн человек, наступил определённый коллапс. Ситуация очень осложнилась, потому что начались задержки зарплат и стало невозможно выполнять ряд функций», - сказал Игорь Шпектор.
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