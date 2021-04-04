В России резко возросло число желающих вакцинироваться от COVID-19

Россияне стремятся пройти вакцинацию от коронавируса. Это особенно перед весной и летом, напомнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

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«Количество граждан, желающих пройти вакцинацию, резко увеличилось... Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона», - отметила Голикова.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рекомендовал делать прививки от коронавируса всей семьей.

«Вся защита, которая только возможна, получена. И это удовлетворение от того, что защищаете вакциной и себя, и семью, и, возможно, прерываете какую-то цепочку, на другом конце могли быть неприятности, и их не будет», - подытожил профессор.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
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