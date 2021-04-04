В России резко возросло число желающих вакцинироваться от COVID-19
Россияне стремятся пройти вакцинацию от коронавируса. Это особенно перед весной и летом, напомнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».
«Количество граждан, желающих пройти вакцинацию, резко увеличилось... Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона», - отметила Голикова.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рекомендовал делать прививки от коронавируса всей семьей.
«Вся защита, которая только возможна, получена. И это удовлетворение от того, что защищаете вакциной и себя, и семью, и, возможно, прерываете какую-то цепочку, на другом конце могли быть неприятности, и их не будет», - подытожил профессор.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 817 / сут.
Умерли
100 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+8 212 / сут.
- Путин проведет совещание по исполнению послания 2020 года
- Москвичам назвали дату прихода весеннего тепла
- Главком ВСУ: Украина укрепит НАТО
- В Минпросвещения призвали школы освободить родителей первоклассников от лишних справок
- Погиб сын-подросток руководителя детского театра «Непоседы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru