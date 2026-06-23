Шойгу призвал создать на платформе БРИКС механизмы реагирования на ЧС
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выступил за создание в БРИКС механизмов реагирования и ресурсных резервов на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом он заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, передает РИА Новости.
Шойгу указал на обострение международной обстановки.
«Полагаем важным создать на площадке БРИКС востребованные в современных условиях рабочие механизмы, направленные на коллективное оперативное реагирование... а также на формирование совместных ресурсных резервов для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул секретарь СБ.
Шойгу анонсировал работу над тем, «чтобы наполнить инициативы практическим содержанием».
Ранее Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Афганистана Мохаммадом Якубом, пишет 360.ru.
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