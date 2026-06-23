Россия и Индонезия движутся к расширению использования нацвалют в торговле

Россия и Индонезия двигаются в сторону расширения использования национальных валют в торговле между двумя странами. Об этом рассказал министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита в интервью РИА Новости и RT.

«Для снижения рисков глобального финансового давления мы уже начали двигаться в сторону того, чтобы торговля... могла использовать местные валюты или нашу индонезийскую схему Local Currency Settlement», — отметил он.

По словам министра, расширение расчетов в нацвалютах может придать дополнительный импульс развитию сотрудничества двух стран, которое должно быть сбалансированным, взаимовыгодным и строиться на основе национальных интересов каждой стороны.

Ранее посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос рассказал, что страна заинтересована в применении нацвалют при расчетах с Россией, напоминает 360.ru.

