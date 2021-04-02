Возможны колебания. Противоречивый коронавирусный прогноз

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионах России имеет тенденцию к стабилизации, однако возможны колебания заболеваемости, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в апреле и мае традиционно отмечается повышение сезонной заболеваемости:

«С учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом», - заявила вице-премьер.

Как раз сегодня глава РФПИ назвал президенту срок, когда вакцину получит любой желающий:

«По нашим оценкам, до июня можно провакцинировать всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», - сказал Кирилл Дмитриев на встрече с Владимиром Путиным.

Производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса уже развернуто в целом ряде зарубежных стран и выйдет на полную мощность в апреле, - добавил глава РФПИ. По его словам, вакцину уже выпускают крупнейшие производители в мире, такие как Индия и Корея.

В России производство «Спутника V» ведется на семи площадках, - уточняет РБК.

Возвращаясь к заявлению Татьяны Голиковой: вице-премьер призвала всех сделать прививку от коронавируса, отметив, что вакцинация является залогом стабильной ситуации и имеющихся достижений. Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. В середине марта директор Центра им. Гaмaлеи Aлександр Гинцбург заявил, что в России вaкцину «Спутник V» получили уже около 7 млн человек.

Стоит напомнить, что достижение коллективного иммунитета к коронавирусу возможно при наличии иммунного ответа как минимум у 60% населения. К концу первого полугодия в России выпустят препарата «Спутник V» в количествах, достаточных для того, чтобы привить 80 миллионов человек. Кроме того, будет выпущено 5,5 млн комплектов вакцины «Эпиваккорона» и почти 800 тысяч комплектов препарата «Ковивак», - заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров.

Вопрос только в том, хватит ли «всех желающих» привиться для достижения коллективного иммунитета до конца лета, как на то рассчитывают в кабмине. Доля скептически настроенных против прививки в обществе остается весьма существенной. Опросы показывают, что почти три четверти сограждан (71%) не видят для себя необходимости проходить вакцинацию. Привиться от COVID-19 готовы около 30% россиян. Хотя, конечно, «не исключены колебания».

