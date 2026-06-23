Над Россией за ночь уничтожили 143 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО ночью нейтрализовали над территорией России более 140 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.

«В период с 20.00 мск 22 июня до 7.00 мск 23 июня... перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата», — указано в заявлении.

Отмечается, что БПЛА были ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями. Кроме того, дроны сбили в Ставропольском и Краснодарском краях, Крыму, Адыгее и над водами Азовского и Черного морей.

Ранее в Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников в семи районах, пишет 360.ru.

