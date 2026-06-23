На Кубе объявили траур после смерти революционера Рамиро Вальдеса
Национальный траур объявили на Кубе в связи со смертью друга и соратника лидеров Кубинской революции Фиделя и Рауля Кастро, революционера Рамиро Вальдеса Менендеса. Решение принял президент республики Мигель Диас-Канель, сообщает портал Cubadebate.
Вальдес Менендес умер в Гаване 21 июня, ему было 94 года, пишет RT.
Официальная церемония прощания с революционером пройдет 23 июня в министерстве Революционных вооруженных сил Кубы. Траур будет действовать 23 июня с 06:00 (13:00 мск) до 00:00 (07:00 24 июня по Москве). На зданиях госучреждений по всей Кубе будут приспущены государственные флаги.
Вальдес Менендес на протяжении всего революционного процесса сопровождал братьев Кастро, а в разные годы работал на руководящих должностях в кубинском правительстве и Коммунистической партии страны. С 2009 года он занимал пост вице-премьера республики.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На Кубе объявили траур после смерти революционера Рамиро Вальдеса
- Россия и Индонезия движутся к расширению использования нацвалют в торговле
- МИД Финляндии: Наблюдается прогресс в подготовке к переговорам с Россией
- У владельца поднявшего цены на АЗС «Нефтьмагистраль» нашли недвижимость на 3 млрд рублей
- В ООН ответили на обращение по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске
- Трамп заявил об открытии Ормузского пролива
- Минобороны: Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет
- На кассах магазинов начнут блокировать опасные товары
- МОК лишил медали Олимпиады-2012 спортсменку из РФ
- Названа возможная цель атаки на автобус с детьми под Брянском