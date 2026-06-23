На Кубе объявили траур после смерти революционера Рамиро Вальдеса

Вальдес Менендес умер в Гаване 21 июня, ему было 94 года, пишет RT.

Официальная церемония прощания с революционером пройдет 23 июня в министерстве Революционных вооруженных сил Кубы. Траур будет действовать 23 июня с 06:00 (13:00 мск) до 00:00 (07:00 24 июня по Москве). На зданиях госучреждений по всей Кубе будут приспущены государственные флаги.

Вальдес Менендес на протяжении всего революционного процесса сопровождал братьев Кастро, а в разные годы работал на руководящих должностях в кубинском правительстве и Коммунистической партии страны. С 2009 года он занимал пост вице-премьера республики.

