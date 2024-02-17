В России репатриантам-соотечественникам упростили условия переселения
оотечественникам, живущим за рубежом, станет проще переселиться в Россию, став участниками программы содействия добровольному переселению в РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте Правительства РФ 17 февраля, в субботу.
Решение кабмина распространяется на репатриантов, в том числе постоянно живущим за рубежом, ранее отказавшимся от российского гражданства, а также соотечественников, родившихся или постоянно живших на территории РСФСР, у которых было гражданство СССР, пишут «Известия».
«Для участия в госпрограмме таким гражданам не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения», — говорится в официальном сообщении.
Ранее президент Владимир Путин поручил представить предложения о мерах по репатриации соотечественников при их незаконной депортации из зарубежных, в том числе недружественных государств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru