В России репатриантам-соотечественникам упростили условия переселения

Решение кабмина распространяется на репатриантов, в том числе постоянно живущим за рубежом, ранее отказавшимся от российского гражданства, а также соотечественников, родившихся или постоянно живших на территории РСФСР, у которых было гражданство СССР, пишут «Известия».



«Для участия в госпрограмме таким гражданам не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения», — говорится в официальном сообщении.

Ранее президент Владимир Путин поручил представить предложения о мерах по репатриации соотечественников при их незаконной депортации из зарубежных, в том числе недружественных государств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».









