Путин поручил проработать меры по репатриации россиян в случае незаконной депортации

Президент Владимир Путин поручил представить предложения о мерах по репатриации соотечественников при их незаконной депортации из зарубежных, в том числе недружественных государств. Об этом сообщили в Кремле.

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«Подготовить ... и представить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, и принятия ... мер по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных ... государств», — указано в документе.

Глава государства поручил исполнить поручение до 1 июля, соответствующей работой займутся правительство России, МИД РФ и Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Ранее стало известно, что власти Латвии депортировали 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова под предлогом «угрозы национальной безопасности» республики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам мужчины, его лишили вида на жительство и дали час на сборы. В Кремле назвали депортацию пенсионеров из балтийских стран «абсолютным позором».

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ФОТО: kremlin.ru
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