В Госдуму внесли законопроект об упрощении выдачи ВНЖ репатриантам
На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, упрощающий порядок получения вида на жительство (ВНЖ). Документ размещен в электронной базе нижней палаты.
Согласно инициативе, заявление на получение ВНЖ можно подать в российском посольстве или консульстве в той стране, где было подано заявление на участие в программе репатриации.
Вид на жительство выдаст территориальный орган МВД в том регионе, который репатриант выбрал для переселения. ВНЖ можно будет получить без разрешения на временное пребывание.
МВД предложило обязать въезжающих в Россию иностранцев подписывать «соглашение о лояльности». По данным ведомства, речь идет о согласии с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru