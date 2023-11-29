В Госдуму внесли законопроект об упрощении выдачи ВНЖ репатриантам

Согласно инициативе, заявление на получение ВНЖ можно подать в российском посольстве или консульстве в той стране, где было подано заявление на участие в программе репатриации.

Вид на жительство выдаст территориальный орган МВД в том регионе, который репатриант выбрал для переселения. ВНЖ можно будет получить без разрешения на временное пребывание.

МВД предложило обязать въезжающих в Россию иностранцев подписывать «соглашение о лояльности». По данным ведомства, речь идет о согласии с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, передает «Радиоточка НСН».

