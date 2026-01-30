Буцкая поддержала предложение о выплате алиментов школьникам старше 18 лет
После совершеннолетия ребенка можно обратиться в суд и через него добиться продолжения выплаты алиментов, однако не у всех есть средства на этот процесс, к тому же он отнимает время, напомнила НСН Татьяна Буцкая.
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН поддержала инициативу о выплате алиментов детям, достигшим совершеннолетия, если они продолжают учебу в школе.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Министерство юстиции РФ рассмотреть выплату алиментов людям старше 18 лет, если они все еще учатся школе. Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена за 2025 год. Буцкая отметила, что предложение очень важное.
«Это совершенно правильный подход. Татьяна Николаевна Москалькова - очень грамотный юрист. Есть ли такие дети, которым исполняется 18 лет, но они еще учатся в школе? Да, есть. Они при этом продолжают учебу и не могут зарабатывать. Так почему у нас алименты на этом заканчиваются? Да, можно через суд доказать, что у ребенка еще нет возможности заработать, и алименты восстанавливаются. Но это же все деньги, время. Так что законодательно надо этот вопрос рассмотреть. Если сделать все шаги правильно, я не думаю, что там будут какие-то проблемы. Но другое дело, что обязательно эксперты должны посмотреть, посчитать, сколько это детей», - рассказала она.
Напомним, что с 1 марта в России начнут считать размер алиментов по-новому при оформлении единого пособия. Раньше ориентиром выступал размер МРОТ, теперь сумма будет учитывать среднюю зарплату по региону, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
