Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН поддержала инициативу о выплате алиментов детям, достигшим совершеннолетия, если они продолжают учебу в школе.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Министерство юстиции РФ рассмотреть выплату алиментов людям старше 18 лет, если они все еще учатся школе. Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена за 2025 год. Буцкая отметила, что предложение очень важное.