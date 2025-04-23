«Здесь сначала надо понять, какой будет алгоритм, какие будут правила, а они до конца не были доработаны. Если это будет не по принципу проверок, а по принципу некой аналитики и оценки, то это ресторанам интересно. Должен быть риск-ориентированный подход, контрольные органы должны выбирать рестораны для проверок именно по этому принципу. Если ресторан находится в конце рейтинга, туда надо ходить проверять, а если уже в топе рейтинга, зачем туда ходить? Такой подход интересен ресторанам», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что это не должно добавлять проверок всей отрасли, а критерии стоит выработать не только для крупного бизнеса.

«Если это превратится в лишнюю волокиту и проверки, ресторанам это не очень интересно. Как мы понимаем, это все-таки мера для поддержки бизнеса. Поэтому пока оцениваем идею как позитивную. Надо вводить 10-12 базовых критериев, чтобы не было односторонне. Критерии нужны объективные, чтобы не получилось так, что в них может попасть только крупный бизнес. Критерии должны быть такие, чтобы любой предприниматель мог их выполнить», - пояснил Миронов.

По его словам, это не приведет к закрытию ресторанов, но «худшие» будут проверяться чаще.

«Рестораны, которые под критерии не попадают, будут иметь низкий рейтинг, а это риск дополнительных проверок. Мы понимаем, что надзорные органы не могут ходить ко всем. Вопрос не стоит, что кто-то будет закрываться, просто на них лишний раз придут и посмотрят», - заключил собеседник НСН.

Москва сегодня занимает первое место по качеству ресторанов, потому что в столице самая острая конкуренция, здесь заведений в десять раз больше, чем в Санкт-Петербурге, заявил ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов «Радиоточке НСН».

