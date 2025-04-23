Публичный рейтинг ресторанов снизит число проверок в общепите
Основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил НСН, что электронный рейтинг заведений выявит рестораны из зоны риска, которые будут проверять чаще.
Публичный рейтинг ресторанов в итоге приведет к тому, что рестораны из «топа» будут реже проверять, надзорные органы сделают акцент на кафе с худшими показателями, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Минэкономразвития запускает пилотный проект, в ходе которого общепит Москвы начнет получать публичную оценку. Об этом заявил директор департамента госполитики в сфере лицензирования и контрольно-надзорной деятельности Александр Вдовин. На практике надзорные органы будут проверять, как кафе или ресторан соблюдает все нормативные требования. У таких кафе на фасаде появится отметка, которая позволит людям быстро определить пищевую культуру заведения. Также власти сформируют электронный рейтинг заведений, пишут «Известия». Миронов рассказал, как это будет работать.
«Здесь сначала надо понять, какой будет алгоритм, какие будут правила, а они до конца не были доработаны. Если это будет не по принципу проверок, а по принципу некой аналитики и оценки, то это ресторанам интересно. Должен быть риск-ориентированный подход, контрольные органы должны выбирать рестораны для проверок именно по этому принципу. Если ресторан находится в конце рейтинга, туда надо ходить проверять, а если уже в топе рейтинга, зачем туда ходить? Такой подход интересен ресторанам», - отметил он.
При этом он подчеркнул, что это не должно добавлять проверок всей отрасли, а критерии стоит выработать не только для крупного бизнеса.
«Если это превратится в лишнюю волокиту и проверки, ресторанам это не очень интересно. Как мы понимаем, это все-таки мера для поддержки бизнеса. Поэтому пока оцениваем идею как позитивную. Надо вводить 10-12 базовых критериев, чтобы не было односторонне. Критерии нужны объективные, чтобы не получилось так, что в них может попасть только крупный бизнес. Критерии должны быть такие, чтобы любой предприниматель мог их выполнить», - пояснил Миронов.
По его словам, это не приведет к закрытию ресторанов, но «худшие» будут проверяться чаще.
«Рестораны, которые под критерии не попадают, будут иметь низкий рейтинг, а это риск дополнительных проверок. Мы понимаем, что надзорные органы не могут ходить ко всем. Вопрос не стоит, что кто-то будет закрываться, просто на них лишний раз придут и посмотрят», - заключил собеседник НСН.
Москва сегодня занимает первое место по качеству ресторанов, потому что в столице самая острая конкуренция, здесь заведений в десять раз больше, чем в Санкт-Петербурге, заявил ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Еврокомиссии выступили против предложения признать Крым российским
- В России учредят День артиста
- Режиссерский сценарий Тарковского к «Андрею Рублеву» выставят на торги
- При землетрясении в Стамбуле пострадал 151 человек
- Автомобиль загорелся рядом с Москва-Сити
- Путин наградил Антонова и Мацуева орденами «За заслуги перед Отечеством»
- В России растет популярность книжных магазинов
- Брат певца Талькова заявил, что Шляфмана ждет Божий суд
- Рэйф Файнс поставит в Парижской опере «Евгения Онегина»
- СМИ: Футболисту «Реала» Винисиусу грозит двухлетнее отстранение от футбола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru