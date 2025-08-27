Составлен рейтинг городов по качеству обслуживания в общепите
В России лидерами по качеству обслуживания в заведениях общественного питания стали Краснодар, Нижний Новгород и Владивосток, сообщают «Известия».
При составлении рейтинга эксперты мониторингового центра «Безопасность 2.0» учитывали скорость обслуживания, вежливость и профессионализм персонала, корректность расчетов. В пятерку городов с лучшим обслуживанием также попали Екатеринбург и Новосибирск.
Хуже всего обслуживают посетителей в кафе и ресторанах Сочи, Казани и Ростова-на-Дону. Как правило, посетители общепита жалуются на скорость обслуживания, грязные столы и посуду, общую антисанитарию, грубость персонала, игнорирование гостей, навязывание чаевых.
Ранее россияне заявили об ухудшении качества еды в кафе и ресторанах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
