В России разработан препарат от коронавируса
Российская компания разработала лекарственный препарат от коронавируса Covid-19. Об этом на совещании с президентом РФ объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, был произведён российский аналог лекарства, тестировавшегося в разных странах. Как передаёт РИА Новости, уже создана первая партия для клинических испытаний, которые начнутся через 10-12 дней.
Ранее в ФМБА заявили, что доказали активность противомалярийного средства «Мефлохин» против коронавируса Covid-19. Он входит в список Минздрава из девяти препаратов, рекомендованных к назначению при лечении коронавируса нового типа.
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