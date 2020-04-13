Минздрав рекомендует рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Ранее НСН писала, что в России на этой неделе начнут применять тест-систему на определение антител к коронавирусу COVID-19. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, в первую очередь, анализы на наличие иммунитета будут браться у медицинских работников.



Отметим, в конце прошлой недели Роспотребнадзор заявил о регистрации тест-системы для определения антител к коронавирусу.

Число заражений коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло более чем на две с половиной тысячи. Большинство из новых случаев зафиксировано в Москве — 1355, в Подмосковье — 495, а также в Санкт-Петербурге — 121. Таким образом, по состоянию на 13 апреля, в России зарегистрировано более 18 тысяч случаев заражения COVID-19.

