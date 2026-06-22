СМИ: Оренбург уходит под воду
Оренбург уходит под воду после прошедшего грозового ливня, сообщает Telegram-канал Baza.
В результате стихии десятки машин оказались затоплены, люди переплывают улицы, чтобы добраться до дома. До этого синоптики предупреждали, что город может побить исторический рекорд по количеству осадков за июнь. Местные жители публикуют в интернете кадры потопа.
По словам очевидцев, под водой оказались Салмышская и Пролетарская улицы, затопило набережную, на Беляевском шоссе в районе СНТ «Заря» размыло дорогу. Серьёзные подтопления отмечены в ТСН «Ивановское» и СНТ «Каблучок».
Особенно ситуация сложилась в посёлках Крона и Пригородный, где десятки автомобилей ушли под воду по крышу. Некоторые водители были вынуждены забираться на автомобили. При этом жители Пригородного утверждают, что даже во время масштабного паводка 2024 года воды в посёлке было меньше.
Также сообщается о подтоплении подъезда к посёлкам Чапаевское, Первенец и Соколовка в Сакмарском районе. По словам местных жителей, дорога буквально сравнялась с окружающими полями.
Ранее гидролог объяснил превращение Москвы в Венецию из-за ливней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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