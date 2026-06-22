Сотни россиян «застряли» в Турции
Около 200 российских туристов более суток не могут вернуться из Турции домой, сообщают «Осторожно, новости».
Пассажиры рейса 2S011 авиакомпании Southwind должны были вылететь из Антальи в Москву 20 июня. Взлет переносили несколько раз, а позже рейс отменили. По словам россиян, за все это время пассажиров никто не покормил и не предоставил информации о происходящем.
Поздно вечером их отвезли в отель, а на следующий день привезли в аэропорт. После трех часов ожидания пассажиров зарегистрировали и пропустили в зону вылета. Но рейс снова начали переносить: туристы сидят в аэропорту.
Среди 205 пассажиров много маленьких детей, беременные, пожилые, есть ребенок с высокой температурой. Людям не предоставили ни питание, ни воду. Многие остались без денег, потому что отпуск закончился. Банковские карты не работают, купить еду и напитки возможности нет.
Ранее российские туристы не смогли вылететь из Антальи после отмены рейсов авиакомпании Air Anka, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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