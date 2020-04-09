Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России расширил список лекарственных средств, которые можно назначать для лечения коронавируса Covid-19 у взрослых. К шести добавились ещё три, следует из опубликованных на сайте ведомства обновлённых методических рекомендаций.

Таким образом, могут быть назначены хлорохин, мефлохин, гидроксихдорохин, лопинавир плюс ритонавир, тоцилизумаб, азитромицин, надропарин кальция, интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

Ещё три препарата находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с коронавирусом Covid-19, говорится в документе. Это умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.

7 апреля сообщалось, что в России стартовали сравнительные клинические испытания мефлохина, гидроксихдорохина и препарата против ВИЧ «Калидавир» у пациентов с коронавирусной инфекцией в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна.

